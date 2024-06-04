Володин: Участников швейцарской конференции становится все меньше

Количество участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии уменьшается, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основывается на лицемерии и двойных стандартах.

"Решение укрaинского вопроса без участия России невозможно", - написал Володин в своем телеграм-канале.

"Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал", - заключил спикер ГД.

Ранее Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. По данным Reuters, отказ Пекина связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия. Также от участия в саммите отказались Саудовская Аравия и Бразилия. Кроме того, стало известно, что Австралия вместо премьера решила отправить министра государственных услуг и системы страхования по инвалидности.

Конференция инициирована Киевом, Россию на нее не приглашали, но российский МИД заявил, что даже если бы и пригласили, Москва бы отказалась, поскольку будет рассматриваться только план Зеленского.