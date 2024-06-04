Китайский зонд с грунтом успешно стартовал с Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта с обратной стороны Луны успешно взлетел с поверхности естественного спутника Земли. Теперь лунный модуль должен передать образцы шаттлу, находящемуся на орбите Луны, после чего тот вернется на Землю и приземлится на севере Китая.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" (Long March-5 Y8) с лунным зондом стартовала 3 мая. На борту также были научные приборы из Франции, Италии, Европейского космического агентства и даже из Пакистана.

Зонд прилунился в районе кратера Бассейн Аполлона. После прилунения в течение 48 часов робот-рука собрал камни и грунт вокруг себя, а специальный бур сделал небольшую скважину, из которой также были взяты образцы. После этого образцы были помещены в специальный контейнер, взлетный аппарат стартует с Луны и состыкуется с орбитальным аппаратом на окололунной орбите.

Ожидается, что вся миссия продлится около 53 дней.