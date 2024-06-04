04 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Обследования более 400 астраханцев провели региональные онкологи в рамках профилактических акций

Сразу две профилактические акции провели в минувшую субботу, 1 июня, врачи Областного клинического онкодиспансера Астраханской области. Первая — День диагностики меланомы прошла в стенах учреждения.

Без предварительной записи все желающие астраханцы смогли проверить родинки. Акция получила большой отклик от населения. Примечательно, что за консультацией обратилось много молодёжи. Всего онкологи обследовали 330 человек. Подозрение на злокачественное заболевание врачи выявили у 26 из них. Данным пациентам в этот же день была проведена биопсия для уточнения диагноза.

В холле учреждения врач-онколог Светлана Погосова и врач по медицинской профилактике Елена Метёлкина также провели лекцию и викторину по профилактике меланомы. Пациенты получили ответы на интересующие вопросы, узнали о правильной защите кожных покровов от солнечного излучения и первых симптомах онкозаболеваний.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках второй акции бригада врачей-онкологов работала в Знаменске. Здесь прошёл День онкологической безопасности для пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. Более 80 жителей отдалённого от областного центра района получили консультацию онкологов. 3 из них, с подозрением на злокачественные заболевания, направлены на дополнительное обследование.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По итогу двух мероприятий врачи получили большое количество положительных отзывов от пациентов. Напомним, что профилактика онкологических заболеваний является одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

«Забота о здоровье должна начинаться не с момента выявления болезни, а гораздо раньше. Прогрессивные технологии и методы, которые сегодня применяются в лечении онкозаболеваний, работают гораздо эффективней при своевременной постановке диагноза. Мы видим, что онконастороженность среди астраханского населения растёт и это самое важное. В этом году проведём ещё две тематические акции для женщин и мужчин», - комментирует главный врач ГБУЗ АО ОКОД Лиана Нежинская.

Теги: онкозаболевания, профилактика, астраханский онкологи, лекции


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