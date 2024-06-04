Бизнес не поддерживает ряд положений налоговой реформы Минфина - РСПП

Бизнес не поддерживает часть налоговых изменений, которые предполагает Минфин России. Речь идет об отмене льготы по НДФЛ при продаже акций или долей в бизнесе со сроком владения более пяти лет для наиболее высоких доходов. Если суммарный доход от таких сделок за год превысит 50 млн руб., необходимо будет заплатить налог на общих основаниях, даже если срок владения превысил пять лет, то есть 13% с 2,4 млн руб. и 15% с суммы превышения. Сейчас при продаже акций или долей после пяти лет владения НДФЛ не платится независимо от дохода, напоминает РБК.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, бизнес будет настаивать на исключении этой поправки из законопроекта.

РСПП предлагает снизить срок владения ценными бумагами (долями в капитале) с пяти до трех лет в целях применения освобождения от налога на прибыль и НДФЛ доходов от их реализации юридическими и физическими лицами. А также снизить с 50 до 25% порог участия для применения освобождения от налога на дивиденды для организаций.

Среди других планируемых изменений, не поддержанных РСПП, — применение прогрессивной шкалы к доходам от цифровых финансовых активов.

Глава РСПП также высказался против изменения налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Сейчас фиксированный НДФЛ в размере 5 млн руб. (паушальный взнос, на такой режим можно перейти по выбору налогоплательщика) уплачивается одним владельцем вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний. Согласно законопроекту, начиная с налогового периода 2025 года нужно будет платить 5 млн руб. за каждую КИК.