04 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Следствие завершило расследование убийства 6-летнего Далера

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 6-летнего Далера его опекуном Вероникой Наумовой. Когда состоится очередное заседание пока неизвестно.

О завершении расследования сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на адвоката Елену Хорову. При этом в СКР пока информацию не подтверждают.

По словам адвоката, результаты экспертизы есть, однако на данный момент Хорова не может сказать, была ли установлена причина смерти мальчика. Сейчас стороны знакомятся с делом, и уже в этом месяце материалы дела будут направлены прокурору.

По данным же источника издания, есть основания полагать, что обвиняемая избила ребенка, а потом утопила в ванне.

Напомним, изначально Наумова сообщила о пропаже мальчика, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал 7 месяцев назад, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Все это время женщина получала положенные ей государством выплаты за опекунство. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

Постепенно ситуация вокруг обвиняемой становилась все хуже. От обвинений в убийстве и мошенничестве статья ее дела ужесточилась до "убийство с особой жестокостью". Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения - "истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью". В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Недавно Наумова все же призналась, что истязала ребенка.

Теги: Наумова, Екатеринбург, Далер, убийство, расследование


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