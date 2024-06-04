СМИ: Митрополит Онуфрий собирал архиереев на предмет самочинного объявления автокефалии
Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий созвал 30 мая неформальное совещание, в котором участвовали около 30 архиереев. Речь шла о возможном самочинном объявлении автокефалии, то есть независимости от Московского Патриархата на более высоком уровне, чем сейчас. Об этом пишет "Правблог" со ссылкой на журналиста Сергея Шумило.
Настроения небольшой части епископата УПЦ уйти в самочинную автокефалию или даже раскол известны очень давно. Разговоры об этом идут с начала образования УПЦ в 1990 году. Открыто в раскол в 2018 году ушли только двое, но симпатизируют этому еще несколько человек. Как пишут Шумило, около десяти архиереев выступают за созыв собора, который объявит автокефалию. Среди них: митрополит Львовский Филарет, митрополит Сарненский Анатолий, митрополит Белоцерковский Августин, митрополит Винницкий Варсонофий, митрополит Вознесенский Алексий, архиепископ Ровенский Пимен, архиепископ Обуховский Иона, архиепископ Арцизский Виктор.
Сейчас УПЦ, согласно изменениям, внесенным в 2022 году в свой устав, является "полностью самостоятельной и независимой". Это так называемая "техническая автокефалия". Такого термина нет в каноническом церковном праве, он используется для характеристики фактического положения. Украинский режим же требует именно открытого церковного провозглашения автокефалии. Это необходимо потому, что в этом случае УПЦ уйдет в раскол и режиму станет проще подчинить Церковь себе.
Однако пока подавляющее большинство иерархов не хотят этого, понимая последствия. Архимандрит Феогност (Пушков) заявил, что ни в одной из поместных церквей такой шаг не был бы признан. Будто бы представители ОВЦС УПЦ тайно зондировали настроения в других церквях по данному вопросу, однако во всех случаях получили категорический отказ.
Православый публицист Александр Вознесенский пишет, что лидером актокефального крыла является митпрополит Львовский Филарет, "который давно прикормлен униатами и мнит себя уже главой "обновленой" УПЦ, которая для галочки объявит автокефалию, а в очень скором времени после этого пойдет на объединение с ПЦУ, а потом и УГКЦ".