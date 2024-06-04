04 Июня 2024
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Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

СМИ: Митрополит Онуфрий собирал архиереев на предмет самочинного объявления автокефалии

Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий созвал 30 мая неформальное совещание, в котором участвовали около 30 архиереев. Речь шла о возможном самочинном объявлении автокефалии, то есть независимости от Московского Патриархата на более высоком уровне, чем сейчас. Об этом пишет "Правблог" со ссылкой на журналиста Сергея Шумило.
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Настроения небольшой части епископата УПЦ уйти в самочинную автокефалию или даже раскол известны очень давно. Разговоры об этом идут с начала образования УПЦ в 1990 году. Открыто в раскол в 2018 году ушли только двое, но симпатизируют этому еще несколько человек. Как пишут Шумило, около десяти архиереев выступают за созыв собора, который объявит автокефалию. Среди них: митрополит Львовский Филарет, митрополит Сарненский Анатолий, митрополит Белоцерковский Августин, митрополит Винницкий Варсонофий, митрополит Вознесенский Алексий, архиепископ Ровенский Пимен, архиепископ Обуховский Иона, архиепископ Арцизский Виктор.

Сейчас УПЦ, согласно изменениям, внесенным в 2022 году в свой устав, является "полностью самостоятельной и независимой". Это так называемая "техническая автокефалия". Такого термина нет в каноническом церковном праве, он используется для характеристики фактического положения. Украинский режим же требует именно открытого церковного провозглашения автокефалии. Это необходимо потому, что в этом случае УПЦ уйдет в раскол и режиму станет проще подчинить Церковь себе.

Однако пока подавляющее большинство иерархов не хотят этого, понимая последствия. Архимандрит Феогност (Пушков) заявил, что ни в одной из поместных церквей такой шаг не был бы признан. Будто бы представители ОВЦС УПЦ тайно зондировали настроения в других церквях по данному вопросу, однако во всех случаях получили категорический отказ.

Православый публицист Александр Вознесенский пишет, что лидером актокефального крыла является митпрополит Львовский Филарет, "который давно прикормлен униатами и мнит себя уже главой "обновленой" УПЦ, которая для галочки объявит автокефалию, а в очень скором времени после этого пойдет на объединение с ПЦУ, а потом и УГКЦ".

Теги: онуфрий, украина, УПЦ, церковь


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