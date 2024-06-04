04 Июня 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

В Новосибирской области пройдет Международный Сибирский транспортный форум

В Новосибирской области с 19 по 21 июня 2024 года состоятся XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России – главная тема Форума в этом году, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Новосибирская область в 11 раз подтвердит статус главной площадки в Сибири для обсуждения актуальных проблем транспортной отрасли и поиска путей их решения. На Форуме традиционно рассмотрят главные аспекты работы всех видов транспорта, вопросы развития дорожного комплекса и приоритеты отрасли до 2030 года.

В рамках форума пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой будут представлены отечественные разработки различных видов техники, передовые решения в области транспорта и перевозок, автоматизации и беспилотной авиации. Гости форума и выставки увидят всю историю трамваев в Сибири и смогут заглянуть в будущее. На пленарном заседании будут рассмотрены приоритеты развития транспортной отрасли России, вопросы обеспечения транспортно-экономического баланса, роста объема перевозок, вызовы и задачи научно-образовательной системы транспортной отрасли.

Сибирский транспортный форум(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители российского и международного бизнес-сообществ в области транспорта, инфраструктурного строительства, транспортного машиностроения, цифровизации, студенты отраслевых учебных заведений. Участников ждут три дня активного общения: круглые столы, конференции, панельные дискуссии по темам инфраструктуры, международного сотрудничества, безопасности на транспорте и глобального развития транспортно-логистического комплекса.

(2024)|Фото: nso.ru

Форум и выставка проводятся Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Участие в форуме бесплатно после регистрации на сайте.

Теги: сибирский транспортный форум, транспортные перевозки, автоматизация


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