ТМК объявила об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акций

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила об отмене нового размещения своих акций на Московской бирже в рамках вторичного публичного предложения бумаг (SPO).

Как сообщает пресс-служба ТМК, это связано с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала.

Ранее сообщалось, что компания разместит еще 2% своих акций. Заявленный диапазон цен прогнозировался на уровне 180-190 руб. за бумагу.

Добавим, что российский рынок акций РФ в последние недели показал заметное снижение. Это связывают, в том числе с ожиданиями, что ЦБ РФ на заседании 7 июня может пойти на ужесточение монетарной политики.