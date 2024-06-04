Расходы бюджета Екатеринбурга вырастут более чем на 2 млрд рублей

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили изменения в бюджет уральской столицы на 2024 год. Расходы будут увеличены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, расходы бюджета за счет собственных доходов вырастут более чем на 2 млрд рублей. Деньги будут направлены, в том числе, на учреждения социальной сферы, обновление пассажирского транспорта, развитие и содержание инфраструктуры дорожного хозяйства и благоустройства, а также замену лифтов в многоквартирных домах.

Сегодня, 4 июня, депутаты гордумы приняли проект о внесении изменений в городской бюджет. В результате доходная часть составит 74 млрд 833 млн рублей, расходная часть – 78 млрд 810 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга хочет увеличить бюджет на безопасность школ и детсадов.