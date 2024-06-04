В Прикамье неизвестный угрожал взорвать гостиницу, если ему не переведут миллион

В Перми неизвестный угрожал заминировать гостиницу, если ему не переведут 1 млн руб., сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник.

Угрозы поступили сегодня утром администратору гостиницы "Прикамье", расположенной на Комсомольском проспекте.

Была вызвана полиция, она проверила отель. Загрузка отеля была полная, все постояльцы 150 номеров были выселены. В ходе проверки ничего не было выявлено, в данный момент постояльцы вернулись в номера.