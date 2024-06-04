СК начал доследственную проверку в отношении Макаревича*

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении создателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича* после его разговора с пранкерами. Об этом сообщает ТАСС.

Музыканта проверят на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ.

Напомним, Макаревич* пообщался, как он думал, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Музыкант, в частности, заявил о том, что он "желает победы Украине". Потом выяснилось, что беседовал артист с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

* признан в РФ иноагентом