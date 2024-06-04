04 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Starbucks пытается защитить свой товарный знак в России

Американская компания Starbucks, продавшая свой бизнес в России после начала СВО, в конце мая подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков, передают "Ведомости".  

Эксперты полагают, что подача заявок подтверждает, что Starbucks не исключает потенциального возвращения на российский рынок.

В апреле 2024 года стало известно, что ресторатор Антон Пинский, который вместе с Тимати выкупил российский бизнес Starbucks, пытается через суд добиться правовую охрану товарных знаков Starbucks Corporation. Пока суд оставил иск Пинского без движения – он подан с нарушением требований. Тем не менее, по иску приняты предварительные обеспечительные меры. Так, Роспатенту запрещено принимать решение по заявкам Пинского на логотипы до решения суда.

Пинский указывает, что товарные знаки Starbucks в России не используются, поэтому нет смысла их охранять, пишет Forbes. 

Пока логотип Starbucks в России охраняется законом, Пинскому будет сложно использовать свой собственный знак, который похож на американский до степени смешения. Между тем, этот знак – логотип сети Stars Coffee, которую Пинский и Тимати организовали на базе ушедших американских кофеен.

Теги: Starbucks, товарный знак, роспатент


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