Глава Республики Алтай Хорохордин объявил об отставке

Слухи, появившиеся на этой неделе в СМИ и Telegram, подтвердились: глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке. До официального окончания полномочий он не доработал всего три месяца.

"Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому Президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, Администрации Президента, Правительству России и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за помощь Республике Алтай на протяжении всех этих лет", - говорится в заявлении Хорохордина в его Telegram-канале (авторское написание сохранено – прим. ред.).

О новом месте работы Хорохордин не сообщил (как и экс-губернатор Югры Наталья Комарова, как и экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров).

Между тем, в СМИ появились слухи и о возможном врио главы республики. На этот пост прочат бывшего губернатора Псковской области и вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.