"Уралкалий" предоставляет максимум возможностей для летней оздоровительной кампании детей сотрудников

В «Уралкалии» (Компания) началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. Как сообщает пресс-служба Компании, 1 068 детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре Компании «Уральские самоцветы». Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них будет организовано пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, летняя сцена, спортивные площадки, кружки и студии по интересам.

На побережье Черного моря во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край) в течение четырёх смен отдохнут 884 подростка в возрасте от 10 до 15 лет. Продолжительность одной смены составит 21 день.

Сотрудники «Уралкалия» оплачивают не более 10% от полной стоимости путевки. Остальные расходы берёт на себя Компания в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отмечает: "Одним из приоритетных направлений социальной политики Компании остаётся организация полноценного отдыха детей наших сотрудников. На финансирование летней оздоровительной кампании «Уралкалий» направит более 144 млн рублей. После летних каникул впереди у детей учебный год и наша задача организовать их отдых так, чтобы дети укрепили здоровье и провели каникулы интересно и с пользой".