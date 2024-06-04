В Приморье эвакуировали поезд Владивосток-Москва из-за сообщения о бомбе

В Приморье поезд Владивосток-Москва остановили на станции Ружино из-за сообщения о минировании, передает портал DVnovosti.

Сообщение о минировании поезда №10 поступило прямо в дежурную часть полиции около 11 часов утра. Состав был остановлен, из него эвакуировали 316 пассажиров.

"Обследование проводилось сотрудниками транспортной полиции со служебно-разыскной собакой. В ходе обследования запрещенных предметов не обнаружено", - сообщили в УТ МВД России по ДФО.

Расстояние от Владивостока до станции около 300 км.

В конце мая министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков рассказал, куда террористы и диверсанты с большей вероятностью будут закладывать бомбу в пассажирском поезде.

"В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне <...>, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине", — заявил Куренков.