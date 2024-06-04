В поэтическом марафоне, организованном при поддержке Фонда святой Екатерины, в столице Урала поучаствуют политики, священники, артисты, спортсмены, ветераны

6 июня весь мир отмечает Международный праздник русского языка — именно в этот день родился величайший поэт Александр Пушкин. Одним из главных событий в России считается поэтический марафон, который ежегодно проходит в Екатеринбурге на площади перед Храмом-памятником на Крови при поддержке Фонда святой Екатерины.

В канун юбилейного, 225-го года со дня рождения Александра Сергеевича политики, священники, артисты, спортсмены, ветераны боевых действий, врачи, педагоги и учащиеся соберутся вместе, что прочитать и послушать стихи гениального поэта. Поддержат марафон российский ансамбль народных инструментов группы «Изумруд» и Заслуженный артист России Владимир Чеберяк.

Особенным участником чтений станет заслуженный артист Российской Федерации Виктор Добронравов, который сыграл Евгения Онегина в фильме режиссера Сарика Андреасяна. Экранизация романа в стихах Александра Пушкина состоялась в марте этого года.

В числе тех, кто хорошо знаком с произведениями Александра Пушкина, и митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений: «В этот день Бог призвал к жизни удивительного человека, сына русской земли. Сегодня мы его вспоминали за молитвой. Те таланты, которые даровал ему Господь, он умножил и развил. Для меня Александр Сергеевич — это русский язык, литература, история. Пушкин — это о важном. Если ты читал Пушкина, ты не можешь не полюбить Родину».

Уникальный для России марафон начнется в 12:00. Любой желающий сможет прочесть у открытого микрофона стихи, отрывок из поэмы или сказки, вышедшие из-под пера «солнца русской поэзии». Для выступления на Пушкинском празднике необходимо зарегистрироваться по телефону 371–71–57.

Отметим, что вечером 6 июня в культурно-просветительском центре «Царский» состоится концерт Театра Слова народной артистки России Тамары Ворониной «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой!».