Прокуратура выступила против частных крематориев в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области опротестовала решение городской думы Екатеринбурга о создании частных кремационных блоков. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании гордумы. Депутаты приняли протест без лишних вопросов и рассуждений, а вот обоснованность этого протеста будет рассматривать уже комиссия по городскому хозяйству.

Напомним, что еще в середине апреля на заседании гордумы был объявлен ряд изменений, которые претерпят местные кладбища. Одним из них стало введение дополнительного вида похоронного назначения, предназначенного для придания тел умерших огню. Так называемые "кремационный блоки" или как их уже обозначили в обществе, "частные крематории" отличаются от обычных только тем, что будут заниматься исключительно сжиганием тел - без проведения церемоний прощания или содержания колумбария.

Предполагается, что кремационные блоки могут относиться как к частной, так и государственной и муниципальной собственности.