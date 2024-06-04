В Госдуме предложили ввести требования к одежде артистов после скандала с Бузовой

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова после ситуации с Ольгой Бузовой предложила ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях. Обращение парламентарий направила министру культуры Ольге Любимовой, сообщает ТАСС.

По мнению Филатовой, "не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику". Выступления в "полуголом" виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса", - добавила она.

Ранее депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров заявил, что намерен подать запрос в мэрию Уфы из-за наряда Бузовой на VK Fest. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой".

Сама Бузова ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе. Певица попросила в Telegram не искать зло там, где его нет. Она также принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом.