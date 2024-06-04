На Украине начали мобилизацию работников предприятий ВПК

С украинских предприятий военно-промышленного комплекса, которые по закону могут бронировать всех своих работников, заявляют о том, что ТЦК мобилизуют их работников. Об этом говорится в обращении более чем 40 предприятий кабмину и главкому ВСУ Сырскому.

Они отмечают, что во время сверки данных работникам вручают мобилизационное распоряжение. Это негативно может повлиять на выполнение военных заказов.

Характерно, что на днях украинский режим решил мобилизовывать сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Это указывает на нехватку людей в рядах боевиков.

Еще одно свидетельство - нацгвардия отменила демобилизацию военных, которые побывали в плену. Что тоже явно противоречит новому закону об ужесточении мобилизации, согласно которому после плена боевики могут демобилизоваться по собственному желанию. Теперь их желание ничего не значит.

"Это какое-то безумие", – написал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Такое пренебрежение к своему же закону стало возможным после недавнего приезда в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который, как пишут украинские телеграм-каналы, дал указание любыми методами мобилизовывать как можно больше людей для продолжения боевых действий.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что закона о демобилизации вообще не будет до отмены военного положения.