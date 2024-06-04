Мигранты, устроившие драку с поножовщиной в Екатеринбурге, частично признали вину

В Екатеринбурге продолжают рассматривать уголовное дело о поножовщине между мигрантами на улице Академика Бардина. Подсудимые частично признали вину.

Напомним, в июне 2023 года произошла массовая драка, в которой приняли участие девять человек. Причиной стал конфликт одного из иностранцев со знакомым. Во время драки двое участников были убиты ножами, еще трое получили ранения. Вскоре были задержаны двое подозреваемых – 28-летние граждане Таджикистана Гафор Гафорзода и Илес Бобиев.

6 мая нынешнего года в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела по существу. Однако тогда заседание отложили из-за неявки адвоката.

Сегодня, 4 июня, процесс продолжился. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, обвиняемые признали свою вину частично. Бобиев и Гафорзода согласились, что была драка, в которой они наносили удары кулаками. Однако, по их словам, умысла на убийство у них не было.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

Судебное следствие продолжается. Ранее сообщалось, что один из обвиняемых является бывшим бойцом ММА. В полиции рассказывали, что изначально конфликт возник из-за документов на автомобиль.