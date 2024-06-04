Бастрыкин проконтролирует дело о школьнице, которой оторвало палец в пермском фонтане

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался травмой девятилетней девочкой в пермском фонтане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР

Региональное управление следственного комитета проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По предварительным данным, в дневное время 2 июня 2024 года девятилетняя девочка находилась у фонтанов в Перми без присмотра взрослых, где получила травму правой ступни. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.