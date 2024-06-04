Поджигатель тюменского храма состоял на учете в ПНД, сообщает Ural Mash

По данным канала, на поджог мужчина пошел, потому что считает "патриарха Кирилла слишком богатым". Сообщается, что 43-летний тюменец бывший коммерсант, чинил ювелирные украшения.

Как сообщало Накануне.RU, по факту поджога храма возбуждено два уголовных дела по статьям "Вандализм", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Поджог был совершен вчера. Мужчина кинул в здание воспламеняющуюся жидкость, после чего скрылся на велосипеде. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет. Личность фигуранта установили в кратчайшие сроки.

Изначально сообщалось, что предположительно, мужчину заставили поджечь храм телефонные мошенники в обмен на обещание вернуть украденные деньги. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и прокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту поджога храма в городе Тюмени.