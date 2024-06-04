СК проверяет информацию об избиении подростков мигрантами в Москве

Следственный комитет проверяет информацию об избиении подростков и их родителей мигрантами в районе Солнцево в Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ране в соцсетях появилась информация о том, что мигранты остановили в Солнцево подростка и потребовали, чтобы он снял серьгу. За несовершеннолетнего вступились взрослые, в результате произошла драка.