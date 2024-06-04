Талибы* все же приедут на ПМЭФ

В Министерстве иностранных дел России опровергают сообщения о том, что талибы* обиделись и не рискнули ехать на ПМЭФ. По словам директора второго департамента МИД Замира Кабулова, министр труда афганского правительства уже на пути в Петербург, передает РИА Новости.

Ранее Mash сообщил, что талибы* отказались ехать на Петербургский международный экономический форум. Вероятно, их могла задеть ситуация с другим форумом – "Исламским миром", который состоялся в мае в Казани. Тогда часть делегации из представителей движения Талибан* не впустили в Россию, им пришлось несколько дней находиться в стерильной зоне столичного аэропорта. Да и у тех, кто смог сесть на самолет до столицы Татарстана, осадочек остался – рейс задержали из-за закрытия казанского аэропорта на фоне атаки украинского беспилотника (в полутора тысячах километров от границы с Украиной).

В конце мая президент России Владимир Путин, комментируя намерение российских властей снять с талибов* статус террористической организации, сказал: "Надо как-то выстраивать отношения с талибами*, они — действующая власть [в Афганистане]".

24 года назад – во время первого президентского срока Путина - представитель Талибана* в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова. В феврале того же года газета "Шариат", официальный печатный орган Талибана*, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях.

В мае 2000 года помощник президента России Сергей Ястржембский заявил о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане.

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана* осенью 2001 года представители талибов* вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение "всемирно известным англоязычным жестом F*** off".

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России