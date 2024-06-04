Опрос: 30% жителей Екатеринбурга конфликтуют на работе из-за кондиционеров

Треть работающих жителей Екатеринбурга конфликтуют со своими коллегами из-за кондиционеров. Об этом свидетельствует новое исследование сервиса SuperJob.

Опрос проводился в уральской столице в конце мая нынешнего года. В нем принимали участие сотрудники, работающие в офисах. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у 30% екатеринбуржцев. Они полагают, что от кондиционеров больше вреда, чем пользы.

Однако большинство опрошенных работников (52%) сообщили, что в их командах ссор на эту тему не бывает. А у 18% респондентов и вовсе нет климатической техники в рабочем помещении.

Как отмечают авторы исследования, чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет.

Ранее другой опрос показал, что 5% работодателей Екатеринбурга проверяют соискателей на полиграфе.