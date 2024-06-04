Киевский ТЦК: Удар женщине в лицо при насильственной мобилизации - это законно

В Киеве ужесточилась мобилизация. В соцсетях появилось очередное видео, на котором женщины заступились за задержанного мужчину, после чего военком ударил одну из них головой прямо в лицо. И Киевский ТЦК (военкомат) заступился за своего работника.

В комментарии ТЦК сказано, что при проверке документов были обнаружены "лица, уклоняющиеся от исполнения воинского долга". Женщины их защищали и будто бы сами провоцировали конфликт. А один из военкомов якобы вернулся недавно с фронта и не смог сдержать эмоций. Но все сотрудники "действовали в рамках закона", считают в ТЦК.

Подобные случаи в огромных количествах появляются в сети. Однако в сухопутных войсках режима не придумали ничего лучшего, чем заявить, что это постановочные ролики. При этом жестокость военкомов порой доходит до расправы. Так, накануне появилось видео, как Черкассах военные с автоматами бьют человека, а потом тащат его по земле по направлению к своему автомобилю.

А во Львовской области военкомы на автомобиле сбили мужчину, который путался убежать от них на велосипеде. Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы. Машина военкомов боком сбила велосипедиста, но тот после падения бросился бежать. Во Львовском областном ТЦК заступились за своих работников.