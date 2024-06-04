04 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Прецедент. Суд в Испании оправдал педофила за изнасилование девочки

В Испании вынесено судебное решение, которое может стать прецедентом. Суд Сьюдад-Реаля оправдал Хесуса Анхеля, от которого забеременела 12-летняя девочка, сообщает La Tribuna.

Это решение было вынесено на основании постановления Верховного суда Испании, которое позволяет оправдать педофилию, если разница в возрасте является "не очень большой". Анхелю 20 лет, жертве - 12. Однако суд решил, что это не было изнасилованием, а обоюдным добровольным актом. Предлог для оправдания был найден тот, что они являются цыганами. И суд постановил, что это часть цыганской культуры - такие ранние половые отношения. 

При этом прокуратура требовала 11 лет тюрьмы для насильника. Но суд решил, что они чуть ли не ровесники и находились на "похожем уровне зрелости", в том числе из-за цыганской культуры, к которой принадлежат. Отмечается, что девочка и ее мать сами подчеркивали нормальность такого поведения для цыган и не считают произошедшее изнасилованием.

Несмотря на эти обстоятельства, решение суда само по себе является подрывным для испанского государства, поскольку суд поставил цыганские понятия выше испанских законов.

Историк Андрей Фурсов считает, что на Западе осталось только три запрета: педофилия, инцест и каннибилизм. И все это будут пытаться легализовать, постепенно раскрывая "окна Овертона". В частности, педофилия уже почти легализована на уровне ВОЗ в Международной классификации болезней 11-го пересмотра, внедрение которой у себя Россия приостановила в начале 2024 года.

Теги: педофилия, изнасилование, испания


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