Молодежное направление на Ural Music Night представят Антоха МС и группа "Сироткин"

Организаторы Ural Music Night объявили новых хедлайнеров. Ими станут Антоха МС и группа "Сироткин", которые уже в конце месяца выступят на сцене фудмаркета ESTORY (ТРЦ "Гринвич", 8 Марта, 46, 3 этаж).

Молодые артисты активно заявляют о себе в музыкальной среде. Сейчас Антоха МС является одним из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певцом и трубачом. В своих композициях он сочетает рэгги, хип-хоп, джаз, танцевальный фанк и оркестровое диско. В феврале 2024 года у артиста вышел шестой полноценный альбом "Шик Мола". Фанатам он запомнится стартовавшей с ним мини-игрой с участием Антохи МС и возможностью выиграть ценные призы, которую тот запустил совместно с музыкальным стриминговым сервисом.

Группа "Сироткин" была образована в 2015-ом году Сергеем Сироткиным и приобрела известность благодаря таким песням, как "Выше домов", "Планы на это лето", "Бейся сердце, время биться", "Август" и "Навсегда". Исполнители добились того, что их музыка звучит в фильмах "Вторжение", "Гром: Трудное детство" и в сериалах "Чики", "Медиатор", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Вампиры средней полосы", "Обычная женщина" и "Алиса не может ждать". Летом 2023 года группа совместно с исполнителем Feduk выпустила трек "Никто не любит быть один".

По словам директора фудмаркета ESTORY Марии Швецовой, такой выбор сцены был неслучаен. Именно здесь гостям "Ночи музыки" дадут возможность передохнуть и перекусить, не выходя за пределы маршрута фестиваля. Именно ESTORY станет главной гастрономической сценой фестиваля.

"В этот раз мы вновь привозим двух хедлайнеров, разных по настроению, но одинаково близких нашей площадке. Кстати, у каждого гостя будет возможность попасть в вип-зону — следите за нашими новостями. А еще фудмаркет будет работать до 02.00 — голодным в эту ночь никто не останется. Не забывайте, что фудмаркет — это закрытая площадка. И, во избежание проблем со входом, просим гостей приходить пораньше, так у вас будет возможность перекусить и занять лучшие места у сцены", — добавила Мария Швецова.

Помимо хедлайнеров, на сцене ESTORY можно будет услышать группы hehehe, Beautiful Boys, "Макодзеба" и "Опия". Подробное расписание площадки появится позднее.

Напомним, ранее стали известны хедлайнеры летней сцены Теле-клуба. Ими стали исполнители Хаски и Минаева. Также на площадке выступят ASHLY; Didar; TOMÓRROW & КЛЫК; Drop Dead Lane; KRESTALL / Courier; VOROTILA; Calem OG; SVT; Mizantrope, BRATTA, Ice Bro; Michael South; WAY LAO; "Бразис".