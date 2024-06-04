ЧОП, охранявший "Крокус", лишился лицензии спустя месяц после теракта

Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус сити холле", сообщает РИА Новости.

24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом.

При этом в "Крокусе" продолжает работать охрана, однако в Crocus Croup не ответили, какая компания предоставляет охранные услуги.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил новые подробности того, как осуществлялась охрана "Крокус Сити Холла". Оказалось, что на вооружении ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", находилось несколько десятков единиц боевого служебного оружия (пистолеты "ИЖ-71", самозарядные ружья "Сайга-20КВ"), но они не применялись во время нападения. Как отмечал депутат, нет ничего странного, что Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса".