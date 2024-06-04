СМИ сообщают о драке сына заместителя главы Октябрьского района с мэром поселка Октябрьское

Сын заместителя главы Октябрьского района Ян Воробьев якобы подрался с мэром поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым, сообщает telegram-канал "Погоны и галстуки".

Сообщается, что инцидент произошел в здании администрации Октябрьского 30 мая. Якобы Воробьев-младший сначала повздорил с подчиненным и серьезно его оскорбил, заподозрив в сборе подтверждающих конфликт интересов данных для главы поселка Сенченкова. Сотрудник ушел на больничный. Сенченков узнал об инциденте и пошел поговорить с Воробьевым.

"Однако Воробьев, по словам Сенченкова, обвинил его в стукачестве и передаче компромата в прокуратуру. Сельский мэр принялся все отрицать, но в итоге Воробьев послал его и нанес удар головой в лицо, а тот ответил. Итогом потасовки стал разбитый нос Воробьева и шишка на лбу у Сенченкова. Оба сняли побои и написали друг на друга заявления в полицию", - сообщает канал со ссылкой на свои источники.

Напомним, Воробьев-младший ранее оказался в центре скандала - сообщалось, что он якобы был задержан за употребление наркотических средств. Также его подозревают в конфликте интересов — сын чиновника и сам возглавляет райотдел спорта.