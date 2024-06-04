04 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Отдых в Краснодарском крае подорожал за год на 15%

Отдых на море в Краснодарском крае подорожал за год на 15%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
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Отдых в Крыму подорожал до 10%. Ромашкин ожидает, что за лето россияне совершат около 48 млн туристических поездок, из которых около 40% будет организовано через туроператоров и онлайн-агрегаторов. Уже к концу мая туроператоры реализовали 60% туров. А прирост продаж отелей и туров по России ожидается на уровне 12% по сравнению с прошлым годом.

Самым популярным направлением у российских туристов станут курорты Краснодарского края (64% всех бронирований туров по России), Крым (10%), Кавминводы (9%), Санкт-Петербург (5%) и Москва и Подмосковье (4%). Также в первую десятку вошли речные круизы по России, Дагестан, Калининградская область, Казань и Алтай. При этом 75% отдыхающих выбирают отдых на море.

По росту популярности выделяются туры в Калининградскую, Ленинградскую области, Приморский край, Алтай. Продолжается рост интереса россиян к отдыху на озерах и реках в своем или соседнем регионе. Это характерно для жителей Урала и Поволжья.

Что касается отдыха за рубежом, то лидером среди зарубежных направлений, как и ранее, станет Турция, на которую придется 56% всего выездного потока. В нее приедут около 3 млн россиян. Всего отдохнут за границей 5,6 млн, или около 10% от общего летнего туристского потока. К загранице относится и Абхазия, где отдохнут более миллиона россиян, но из них 40% составят однодневные экскурсии (без ночевки) из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15% за год, а организованный - на 20%. До миллиона человек поедут в Таиланд, ОАЭ, Египет. По этим странам тоже фиксируется заметный рост интереса к прошлому году.

Теги: отдых, курорты, инфляция


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