04 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Якушев может сменить Турчака на посту секретаря генсовета "Единой России"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев является основным кандидатом на пост секретаря генсовета "Единой России". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
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По их данным, Якушев сменит Андрея Турчака, которому 4 июня Владимир Путин предложит возглавить республику Алтай вместо Олега Хорохордина. Утверждается, что после встречи президента с Турчаком должны объявить и о новом назначении Якушева.

Сам Владимир Якушев отказался от комментариев "Ведомостям". Полпред заявил, что "в первый раз об этом [переходе в "Единую Россию"] слышит". При этом вероятность назначения Якушева весьма высока, говорит собеседник издания, близкий к АП: "Он человек системный, понимает работу партии, и, вероятнее всего, при нем сохранится костяк партии".

Также один из источников утверждает, что Владимир Якушев может сменить Андрея Турчака и на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Но для этого ему будет необходимо получить мандат сенатора.

Напомним, в середине мая Владимир Путин назначил верхушку своей администрации. Владимир Якушев сохранил пост полпреда президента в УрФО.

Теги: Якушев, Турчак, Единая Россия, полпред


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