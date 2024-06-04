Пиромана, закидавшего храм коктейлями Молотова в Тюмени, задержали

В Тюмени задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в поджоге храма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи устанавливают мотивы его поступка.

По факту поджога храма возбуждено два уголовных дела по статьям "Вандализм", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Поджог был совершен вчера. Мужчина кинул в здание воспламеняющуюся жидкость, после чего скрылся на велосипеде. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет. Личность фигуранта установили в кратчайшие сроки.