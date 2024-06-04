Замминистра обороны Иванову могут вернуть арестованное имущество

Арестованное имущество замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора. Об этом заявил адвокат Эдуард Исецкий, сообщает ТАСС.

По словам юриста, снятие ареста с имущества обвиняемого возможно при вынесении приговора и после вступления его в законную силу. Во втором случае снять арест возможно, доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Адвокат также сообщил, что возможно и снятие ареста с имущества родственников генерала.

В конце мая сообщалось, что суд арестовал автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Оба эти автомобиля были указаны в декларации Иванова о доходах за 2019 год. При этом обе машины в 2023 году перешли экс-супруге Иванова Светлане Маниович-Захаровой. В апреле этого года, по данным издания, Маниович-Захарова выставила внедорожник на продажу после ДТП за 2,5 миллиона рублей. Сервис Avtoface сообщает, что на обе машины наложены ограничения. Так же как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации Иванова в 2019 году. Его Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

В начале мая адвокат Иванова сообщил, что СК инициировал арест имущества близких и родителей его подзащитного. Он обратил внимание на то, что квартира в Чистом переулке в Москве и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

Иванова подозревают во взятке в особо крупном размере (более 1,1 млрд руб. в денежном эквиваленте). Заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово", на время следствия он отстранен от должности.