04 Июня 2024
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев подарил внедорожник Toyota волонтерам СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог со сборами и отправкой гуманитарного груза в прифронтовую зону ЛДНР. С первой партией уехал и автомобиль Toyota с запасным комплектом шин и необходимая на него документация — это специальный подарок для волонтеров, помогающим на СВО.

Внедорожник от Алексея Вихарева волонтерам, которые помогают в зоне СВО(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Внедорожник станет хорошим помощником волонтерам, которые сопровождают гуманитарные грузы по территории Луганской и Донецкой народных республик, прослужит еще много лет. Волонтеры каждый день делают большое доброе дело. Рискуя, спасают чужие жизни. Днем и ночью приходят туда, где нужна их помощь. Поэтому, конечно, откликнулся на их просьбу и приобрел для них надежный автомобиль. Надеюсь, оборудование поможет сделать волонтерам как можно больше добрых дел и быть еще полезнее людям!" — рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Внедорожник от Алексея Вихарева волонтерам, которые помогают в зоне СВО(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Накануне из уральской столицы отправились сразу две фуры, собранные, в том числе, добровольческими организациями Свердловской области при поддержке Правительства региона и депутата-единоросса. Вторая партия включала в себя большой груз с запчастями для ремонта автомобилей марки УАЗ, которые сейчас необходимы волонтерам и бойцам.

Гуманитарный груз от Алексея Вихарева и добровольческих организаций в прифронтовую зону ЛДНР(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Вместе с волонтерами помогаем загрузить машину с гуманитарным грузом, которая сегодня будет отправлена на СВО. Алексей Вихарев передал нашим военным запчасти для ремонта автомобилей. В прифронтовой зоне найти это оборудование сложно, а какое-то невозможно вообще. Так, на помощь приходим мы — свердловчане, внося свой вклад в победу и благополучие! В ближайшее время груз будет доставлен и передан бойцам", — прокомментировал активист Волонтерского центра Алексея Вихарева Сергей Воропаев.

Гуманитарный груз от Алексея Вихарева и добровольческих организаций в прифронтовую зону ЛДНР(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев регулярно отправляет помощь на СВО — это высокоточное оборудование для выполнения боевых задач, снаряжение, необходимые в быту вещи, медицинские средства. Ранее он уже отправлял на фронт автомобиль для перевозки снаряжения. На сегодняшний день стоимость направленной депутатом помощи военнослужащим превышает 53 миллиона рублей.

Теги: Вихарев, СВО, Екатеринбург, Toyota, внедорожник, гуманитарный груз


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