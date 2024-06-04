На Среднем Урале два дня будут идти учения по пресечению терактов

В управлении ФСБ по Свердловской области предупредили об учениях, которые будут проходить в ближайшие два дня.

Как сообщает в своем Telegram-канале антитеррористическая комиссия региона, 4 и 5 июня оперативный штаб проводит на Среднем Урале тактико-специальное учение. Будут отработаны действия по пресечению терактов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах топливно-энергетического комплекса и социальной инфраструктуры.

Учения пройдут в поселке Рефтинский и на территории Асбестовского городского округа. Они продлятся до вечера 5 июня.

"Пресс-служба УФСБ по Свердловской области просит местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур", - отметили в ведомстве.