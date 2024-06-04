04 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Власти одобрили проект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона депутатов, который позволит Минпросвещения и Минобрнауки утверждать перечень документов для педагогов колледжей при реализации образовательных программ.

Документом предлагается дать право образовательной организации не предоставлять другим организациям, а также госорганам и органам местного самоуправления информацию и документы, если они уже делали это в текущем календарном году. Кроме того, они смогут отказать органам власти, если для предоставления запрашиваемой информации нет оснований, предусмотренных в федеральных законах. Кабмин РФ поддержал законопроект.

Ежегодно вузы готовят от 150 до 220 отчетных форм по запросам различных государственных органов. У преподавателей большое количество времени занимает ежегодное обновление рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, разработка иной документации по образовательным программам, заполнение документов по кураторской, тьюторской и другой работе с обучающимися.

Как заявила профессор Института образования Ирина Абанкина, образовательная организация является некоммерческой: ее учредитель – муниципалитет, который имеет право задавать школам и детским садам вопросы, потому что именно он отвечает за контрольные функции – показатели и качество, а также передает субсидии. Образовательные организации также не могут отказаться от запросов, например, органов опеки. За такие запросы в школах отвечает управленческий аппарат.

Многие органы законодательной и исполнительной власти этим активно пользуются и в день на школу может приходить более 10 различных запросов. При этом авторы запросов в школы часто не учитывают, что информация уже есть в различных информационных системах, сообщают "Ведомости".

Как сообщила в Совете Федерации председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, бюрократический абсурд в школах и вузах продолжается. В то время как учитель должен отдавать все силы воспитанию и обучению детей, не отвлекаясь на заполнение бюрократической отчетности, учителя постоянно жалуются на нехватку времени для выполнения своих прямых обязанностей. Вместо этого они вынуждены строчить бесконечные отчеты.

Теги: педагоги, образование


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