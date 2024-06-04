Информация об отправлениях СДЭК появилась в открытом доступе

Транспортная компания СДЭК, объявившая 3 июня, что движение отправлений возобновлено и большая часть задержанного груза выдана, так и не устранила часть уязвимостей в своей инфраструктуре.

По словам экспертов рынка кибербезопасности, что в интернете обнаружено несколько ссылок на сервисы Google, в том числе "Google Таблицы", в которых размещены данные отправлений компании за апрель. Таблицы содержат номера накладных, описание причин задержек, описание посылок (вес, изображения), названия подразделений СДЭК, отправителей. Ссылки можно обнаружить в открытом доступе на сторонних ресурсах.

Если СДЭК не сможет закрыть все уязвимости, подчеркивают эксперты, атака может повториться, сообщает "Коммерсант".

По мнению юристов, после сбоев в работе оператора экспресс-доставки СДЭК его клиенты вправе обратиться за выплатой неустоек.