Ежемесячно в РФ продается миллион SIM-карт, которые используются для обмана граждан

Каждый месяц в России продается около миллиона SIM-карт, которые мошенники используют для обмана граждан.

Как сообщил зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов, сегодня законодательство предусматривает возможность покупок SIM-карт гражданами других стран без паспорта, а по ID-карте, причем в любом количестве. По его словам, на ID-карты оформляют сотни тысяч симок по всей стране.

Другая проблема заключается в том, что эти ID-удостоверения могут быть поддельными. В "Сбере" считают, что нужно запретить оформление любых симок по зарубежным ID-картам и продавать только по паспорту, подлинность которого можно проверить, а данные — зафиксировать, сообщают "Известия".

Напомним, Федеральная служба безопасности хочет изменить порядок продажи россиянам SIM-карт. Рассматривают три варианта борьбы с серым рынком таким изделий: покупка либо по биометрии, либо только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России", либо с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.