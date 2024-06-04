В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям россиян

Фракции ЛДПР в Госдуме вносит на рассмотрение проект закона, который в случае принятия позволит уменьшать транспортный налог льготным категориям россиян независимо от мощности двигателя автомобиля.

По словам депутатов, в ряде регионов предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, однако в подавляющем большинстве установления регионами налоговых льгот по транспортному налогу законами субъектов предусмотрено лишь частичное освобождение от его уплаты.

Так, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье, максимально возможная для освобождения от налога мощность двигателя определена в Свердловской области в пределах 200 лошадиных сил, в Воронежской области – 150 лошадиных сил, в Белгородской области – 130, а в Курской области – 100 лошадиных сил.

Как следует из пояснительной записке к документу, инициатива позволит льготным категориям россиян выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства, сохраняя возможность, как минимум, уменьшить размер транспортного налога на сумму предоставленной им льготы.

Как заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, многодетные семьи в России оказываются перед выбором: или платить полный налог, или приобрести тесный автомобиль, сообщает РИА "Новости".