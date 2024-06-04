Львова-Белова: Снизилась доля иностранного усыновления российских детей

Наблюдается тенденция уменьшения иностранного усыновления российских детей в 2023 году.

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова, международная обстановка может привести к полному прекращению усыновления детей из РФ иностранцами. По ее словам, это может случиться в ближайшем будущем. В прошлом году иностранными гражданами усыновлено шестеро детей от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление - 2 тыс. 243.

Снижение составляет более чем 89% по сравнению с 2022 годом, когда было усыновлено 57 детей. Среди стран, в которые усыновляются российские дети, только европейские государства, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что гражданам стран с разрешенной "сменой пола" запретят усыновлять детей в РФ.