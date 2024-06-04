Володин: Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Совет Госдумы направил в субъекты РФ для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы страны.

Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, также направлены некоторые другие инициативы, а том числе - проекты изменений в бюджет, законопроект о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что 3 июня в Думу поступил бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс.

Минфин в мае 2024 года предложил с 2025 года ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, для доходов свыше 50 млн руб. налог составит 22%. Антон Силуанов полагает, что богатые россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, ведь за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.