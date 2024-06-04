Бузова принесла извинения за наряд на концерте в Уфе

Российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе.

Певица попросила в Telegram не искать зло там, где его нет. Она также принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом.

По словам Бузовой, она всегда живет и работает "во благо Родины".

Исполнительница отметила, что выступает на VK Fest семь лет, а при подготовке всегда использует яркие сценические образы. Не стал исключением и этот год, указала Бузова. "Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям", - сказала она.

Бузова отметила, что у данного мероприятия есть возрастное ограничение, а список артистов известен заранее.

Ранее депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров заявил, что намерен подать запрос в мэрию Уфы из-за наряда Бузовой на VK Fest. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой".