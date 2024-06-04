США: активы РФ могут быть использованы для восстановления Украины

В администрации Соединенных Штатов заявили, что замороженные российские активы могут быть использованы для восстановления Украины.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава государства Джо Байден считает такую идею заслуженной. Вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие президент США.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что на саммите G7 планируют объяснить, каким образом можно будет использовать замороженные активы РФ в пользу Киева.

Ранее страны G7 в частном порядке стали заявлять, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов. Вместо этого западные страны "изучают другие способы извлечения финансирования" для Украины из средств России. Основной причиной нежелания стран Европы конфисковать активы стала "боязнь ответных мер".