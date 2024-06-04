04 Июня 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Дважды первый: «Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке

«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36 %, а также впервые стала лидером по выручке (44 %).

В 2023 году на российском рынке публичного Wi-Fi-доступа восстановилась положительная динамика после спада, вызванного санкциями. По данным аналитиков, выручка от услуги составила 4,4 млрд рублей, что на 1,5 % выше, чем по итогам 2022 года. Еще больший рост показало количество точек доступа – оно увеличилось на 7,7 % и достигло 205,8 тыс.

На динамику рынка, по мнению аналитиков, повлияла прежде всего активизация корпоративных и государственных заказчиков. В числе ключевых потребителей услуги в B2B-сегменте по-прежнему остаются ритейл, банковский сектор и предприятия сферы услуг – сферы, в которых публичный беспроводной интернет особенно важен для качества обслуживания. В госсекторе заметную роль сыграла продолжающаяся цифровизация образовательных и медицинских учреждений, библиотек, общественных пространств и многофункциональных центров.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале комментирует: «Услуга организации Wi-Fi набирает популярность на Урале. В 2023 году наша компания реализовала ряд крупных региональных проектов. Например, обеспечили беспроводным доступом 106 зданий школ в Свердловской области. Также бесплатные точки Wi-Fi появились в новых трамваях Нижнего Тагила. К публичной сети наши специалисты подключили Югорский государственный университет, а также обеспечили им выставку "‎Оружие Победы"‎ в Перми. Преимущества решения – возможность гибкой настройки и экономии на покупке оборудования».

Подробнее об услугах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00. О новостях телеком-отрасли читайте в Telegram-канале «Ростелеком ПроБизнес Урала».

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Теги: ростелеком, Wi-Fi, точки доступа интернет, гибкая настройка


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