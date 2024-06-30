FPV-дрон расстрелял машину с мирными жителями в Белгородской области, погиб ребенок

В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль с мирными жителями, погиб ребенок.

По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, FPV-дрон напал на движущуюся легковушку в районе села Новое Волоконовского района. В салоне находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. "Случилось самое страшное — от полученных ран 4-летняя девочка скончалась…Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким… Страшное горе…" - написал Гладков в своем Telegram-канале.

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Все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — у мужчины проникающее ранение брюшной полости. Медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

FPV-дрон (First-Person View - вид от первого лица) - это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Благодаря этой технологии пилот может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит дрон, будто он находится внутри летательного аппарата.