"Национальное объединение" лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

"Национальное объединение" лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции с результатом 33% голосов. Это следует из предварительных данных МВД Франции. Согласно прогнозу Elabe, партия может получить абсолютное большинство по итогам второго тура парламентских выборов. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона получает, предварительно, 21,5%, передает Коммерсант.

Во Франции начался первый тур голосования на внеочередных выборах в Национальную ассамблею. На 18.00 мск явка выросла до 59,39% и стала рекордной с 1978 года.

Напомним, 9 июня Эмманюэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы по итогам выборов в Европарламент, на которых победил Жордан Барделля, председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен.

При этом Макрон опроверг сообщения о его намерении подать в отставку в случае проигрыша парламентских выборов. Он заявил, что не уйдет "независимо от результата".