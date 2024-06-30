На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра. Пробка пока сохраняется

На подъезде к Крымскому мосту увеличили количество постов досмотра. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, сегодня зафиксирован рост трафика на мост со стороны Краснодарского края. Представители ФКУ УПРДОР "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России" сообщили, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, заявил Лукашенко.

Пробка начала уменьшаться, сообщает канал Крымский мост. Если в 18.00 в очереди стояли 794 машины и ожидание составляло около трех часов, то на 20.00 местного времени осталось 464 транспортных средства. Ожидание около двух часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, что рост трафика начался утром. В 7.00 у переправы была очередь из 175 машин, к 9.00 их количество достигло 477, ожидание составляло около двух часов. К 11 пробка из машин, ожидающих проезда через Крымский мост увеличилась вдвое. Со стороны Тамани перед КПП скопилось более 700 автомобилей.