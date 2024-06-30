НЛМК атаковал рой беспилотников

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) сообщил о массированной атаке беспилотников.

ТАСС со ссылкой на представителя комбината сообщает, что никаких целей БПЛА не достигли.

"30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", - сообщил представитель компании.

Напомним, сегодня ночью в небе над Россией были сбиты 36 беспилотных объектов, из них 9 над территорией Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что беспилотники были замечены над промышленной зоной Липецка. "На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем", - отметил глава региона утром.