Камышлов стал лидером на планете по количеству выпавших осадков за сутки

Свердловский город Камышлов стал лидером по количеству осадков на планете за минувшие сутки. Там выпало 47 мм осадков. На втором месте - город Таблигбо в Того. На третьем китайский Чанде, где выпало 35 мм осадков.

Об этом сообщает ТАСС Урал со ссылкой на Гидрометцентр.

Камышлов расположен в 128 километрах к востоку от Екатеринбурга, на левом берегу реки Пышмы, при впадении в неё реки Камышловки. Накануне в Камышлове не переставая лил дождь.